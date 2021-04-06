Süleymani’nin halefi Kaani, Bağdat’ta

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İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Iraklı güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Bağdat’ta bir takım görüşmelerde bulundu.

Kaani’nin dün Bağdat’ta geldiği ve İran'a yakın silahlı grupların liderleriyle görüştüğü bilgisine ulaşılırken, Çarşamba günü ABD ile Irak arasında başlayacak olan stratejik müzakerelerle ilgili de görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Iraklı üst düzey yetkililerin yanı sıra parti ve siyasi grup liderleriyle bir araya gelen Kaani’nin bugün İran’a döndüğü ifade edildi.

Ayrıca görüşmelerde, İran-Irak ilişkilerinin de masaya yatırıldığı belirtildi.

Kaani, geçtiğimiz Aralık ayında da Bağdat’a ziyarette bulunmuştu.

İranlı komutanın selefi olan Kasım Süleymani, 2020 yılının Ocak ayının başında Bağdat’ta ABD tarafından gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti.