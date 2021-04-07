ABD’den İran açıklaması: Müzakerelerin seyri etkilenmeyecek

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Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "İran'da gelecek aylarda bir seçim var. Ancak burada temel nokta şu, diplomasimizi ne hızlandırmayı ne de yavaşlatmayı planlıyoruz. Menfaatlerimizle uyumlu ve Avrupalı ortaklarımızla yakın temas halinde olacak şekilde ilerlemeyi planlıyoruz" dedi.

Sözcü, ABD'nin anlaşmaya dönmesi konusunda Viyana'da İranlı ve Avrupalı diplomatlar arasında yapılan görüşmeler dahil Washington'un çabalarının amacının İran ile daha güçlü ve daha kalıcı bir anlaşma yapmak olduğunu belirtti.

Viyana görüşmelerinin süresine ilişkin bir soruya ise Price, "Bu müzakereler, istenilen sonuca ulaşana kadar devam edecek. Burada istenilen nihai sonuç ise karşılıklı olarak anlaşmaya uymaktır" yanıtını verdi.

Price, Viyana'daki görüşmelerde ABD'li diplomatların doğrudan İranlılarla görüşmeyeceğini ifade ederek, Avusturya'nın başkentinde, biri İran'ın atması gereken adımlar, diğeri ABD'nin atması gereken adımlara odaklanacak iki çalışma grubunun müzakerelerde bulunacağını kaydetti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2015'te beş Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi Üyesi ve Almanya (P5+1) ile İran arasında imzalanan OKEP anlaşmasından çekildiklerini açıklamıştı.