Arap Birliği Genel Sekreteri Erbil’de

ERBİL (K24)

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt’ı İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve Dış İlişkiler Ofisi Müdürü Sefin Dizeyi ile diğer bazı yetkililer tarafından karşılandı.

Ahmed Ebu Gayt’ın Başbakan Mesrur Barzani ile görüşmesi bekleniyor.

Arap Birliği Genel Sekreteri, Bağdat’ta Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşmüştü.

Görüşmede Ahmed Ebu Gayt, Irak'ın zengin doğal kaynaklara sahip olduğunu belirterek, sorunların çözülmesinde ve teröre karşı Arap Birliği'nin Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne tam destek vereceğini vurguladı.

Ebu Gayt ayrıca Neçirvan Barzani’yi Kahire’ye davet etti.