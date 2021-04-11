Kürdistan Bölgesi’nden Rojavalılara vize kolaylığı

ERBİL (K24)

K24 haber bültenine konuk olan Kürdistan Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Rebwar Babkeyi, Rojavalıların vize alma işlemleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Rojavalı Kürtlerin bugünden itibaren Kürdistan Bölgesi Hükümeti Temsilciği aracılığıyla online vize başvurusunda bulunabileceklerini belirten Rebwar Babkeyi, “300-400 euro isteyen firmalardan vize almalarına gerek yok“ ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanı'yla konuştuklarını ifade eden Babkeyi, şöyle devam etti:

“Bugün İçişleri Bakanı ile Rojavalıların vize durumuyla ilgili detaylı bir şekilde konuştuk. Özellikle yurtdışında yaşayan Kürtler sorun yaşıyorlar. Bu sorun daha çok Almanya ve Avrupa’da yaşanıyor. Bir süre önce oralarda yaşayan Kürtlerden komisyonunuza şikayet ve çağrıları geldi. Biz de onlara bu sorunu çözmek için İçişleri Bakanı ile birlikte çalışacağımıza söz verdik."

“İçişleri Bakanı bu sorunu çözmek için söz verdi” diyen Babkeyi, “Ayrıca Rojavalı Kürtlerin, Kürdistan Bölgesi Hükümeti'ne büyük saygıları var. Bazıları için kolaylık sağlanmış zaten. Bakan vize sorununun yakında çözüleceğini söyledi" değerlendirmesinde bulundu.

Babkeyi, İçişleri Bakanı’nın iki ay içerisinde Kürdistan Bölgesi’nde vize işlemlerinde kolaylık sağlamak için elektronik bir sitemin kurulacağını da kendilerine ilettiğini kaydetti.