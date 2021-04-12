Başbakan: DAİŞ sınırları kaçak olarak kullanmaya devam ediyor

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, başkent Erbil’de DAİŞ’e bağlı bir şebekenin çökertilmesinin ardından yaptığı açıklamada, DAİŞ’in halen sınırları kaçak bir şekilde kullanabildiğine dikkat çekti.

Başbakan Mesrur Barzani, DAİŞ şebekesinin çökertilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Başbakan, “Birkaç ay süren operasyonun ardından güvenlik güçlerimiz başarılı bir şekilde DAİŞ teröristlerinin Erbil’deki planını çökertti. Plan Suriye’de organize edilmişti” dedi.

“DAİŞ’e bağlı bu terör grubunun üyeleri şuan yakalanmış durumda ve soruşturma devam ediyor” ifadelerini kullanan Başbakan sözlerini şöyle sürdürdü:

“İstihbarat kurumumuzun edindiği bilgilere göre, DAİŞ El-Hol Kampı’nda bu planı organize etti. Bu endişe sebebi olmakla birlikte DAİŞ’in halen kaçak bir şekilde sınırları kullanabildiğini gösteriyor.

Uluslararası Koalisyon’a ve ortaklarımıza, Kürdistan Bölgesi’nin barış ve istikrarına yönelik bu saldırı tehlikesini ciddiye almaları çağrısında bulunuyorum.

Kürdistan halkını ve Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret edenleri güvende olacakları konusunda temin ediyorum. Güvenlik kurumları, Kürdistan’daki tüm kesimleri terör ve şiddetten korumak için sürekli çalışma içerisinde.

Güvenlik güçlerimizi çabalarından ötürü tebrik ediyorum. Onların gönüllülükleriyle Ortadoğu’nun en güvenli bölgelerinden biriyiz.”

GÜVENLİK KONSEYİ: EYLEM HAZIRLIĞI YAPAN DAİŞ’E BAĞLI ŞEBEKE ÇÖKERTİLDİ

Öte yandan, Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi, Ranya’dan başkent Erbil’e gelen DAİŞ’a bağlı bir terör şebekesinin çökertildiğini açıkladı.

Güvenlik Konseyi’nden yapılan yazılı açıklamada, Kürdistan’a karşı terör gruplarının planlarının çökertilmesi için yürütülen takibatlar çerçevesinde bazı bilgilere ulaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada, “DAİŞ teröristlerinin halifesi Hacı Abdullah’ın Kuzey (Kürdistan Bölgesi) Valisi Haris ile Kuzey Vilayeti Güvenlik Emiri Ebu Velid’e terör eylemlerinde bulunmaları için talimat verdiğine dair sağlam istihbarat bilgisine ulaşıldı. Şebekedeki teröristler tespit edilip başarılı bir operasyonla eylem hazırlığındaki tüm ekip yakalandı” denildi.

Soruşturmalar neticesinde teröristlerin mayınlar ve susturuculu silahlarla eylem hazırlığında olduğunun ortaya çıktığının kaydedildiği açıklamada, “Şebekenin 2 üyesi doğrudan Kürdistan Bölgesi’ne giremediği için kaçak bir şekilde Suriye’ye, oradan Türkiye ve İran’a geçerek, Ranya’ya ve Erbil’e geçtiği bilgisine ulaşıldı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yakalanan 5 teröristin isim ve kod adlarına da yer verildi.

Güvenlik Konseyi tarafından şebekeye yönelik operasyona ait görüntülerin yanı sıra yakalanan DAİŞ mensuplarının itirafları da yayınlandı.