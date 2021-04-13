Erdoğan: Kısmi kapanma sürecine giriyoruz

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen kabine toplantısının ardından açıklamada bulunuyor.

Erdoğan, “AB liderleri ile Gümrük Birliği, vize serbestisi dahil gündemdeki gelişmeleri konuştuk. En başından beri AB'ye tam üyelik için gereken adımları birer birer attık” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“AB liderleri ile Gümrük Birliği, vize serbestisi dahil gündemdeki gelişmeleri konuştuk. Türkiye AB ile ilişkilerinde her zaman samimi ve şeffaf olmuştur. AB'ye tam üyelik için atılması gereken adımları birer birer attık. Avrupa'nın göç akınına uğramasının önüne geçtik. Biz hala AB tam üyelik hedefine bağlıyız. AB'den tek talebimiz üyeliği kabul edilen diğer ülkelerle aynı süreçlerden geçmek. Biz kendi vatandaşlarımız için en faydalısı neyse onu yapmayı zaten sürdüreceğiz.”

Erdoğan, “Ülkemize yeni ve sivil bir anayasa kavuşturma çalışmalarına titizlikle devam ediyoruz” diye konuştu.

YENİ ÖNLEMLER

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınında alınacak önlemlerden söz eden Erdoğan, şunları kaydetti:

“Ramazan ayının ilk haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına karar verdik. Şayet beklediğimiz iyileşmeyi sağlayamazsak daha sıkı tedbirler gelecektir. Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması sürerken hafta içi sokağa çıkma sınırlaması saatleri akşam 19.00 ila sabah 05.00 arasında düzenlenmiştir.

Lokantalar sadece belirlenen saatlerde paket servis hizmeti verecek. Spor salonları bayram sonuna kadar kapalı. Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir.

Düğün nişan kına vb. tüm toplantılar bayram sonrasına kadar ertelendi. Oteller sadece kendi müşterileri ile sınırlandırılmış halde hizmet verecektir. 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir.

Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. Kamuda hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.”

FAHRETTİN KOCA İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYILARINI PAYLAŞTI

Öte yandan Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı.

Koca, "100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızın güncel hali ektedir. Mutasyonlu virüs aynı yolla ancak daha hızlı yayılıyor. Kısıtlamalar zaruri hale geldi. Birlikte mücadele edip kazanacağız” ifadelerini kullandı.

Haftalık verilere göre Şırnak, Hakkari, Van, Urfa ve Mardin 100 bin kişide en az Covid-19 vakası görülen iller oldu.

Ayrıca Kırklareli, İstanbul, Çanakkale, Yalova ve Kastamonu 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller oldu.







