‘Salgın sürecinde Afrinli göçzedelere yardım yapılmadı’

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Afrin Sağlık Komitesi Eşbaşkanı Mihemed Nur, coronavirüs salgınına karşı verilen mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası sağlık kuruluşlarının tutumunu eleştiren Nur, hiç kimsenin Afrinli göçzedelere yardım eli uzatmadığını ifade ederek, “Afrinliler Şehba bölgesine göç ettiğinden beri hiçbir kurum veya kuruluş Afrin halkına yardım eli uzatmadı. Birçok kurum imkanı olduğu halde bunu yapmadı. Coronavirüs pandemisinin yaşandığı bu dönemde dahi hiçbir kurum ahlaki görevini yerine getirmedi” dedi.

Salgının yeni dalgası konusunda vatandaşlara uyarıda bulunan Nur şunları söyledi:

“Sağlık çalışanları olarak halkımızı virüs konusunda bilinçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Hazırladığımız bilgilendirici broşürleri halka dağıtarak onların virüse karşı yapmaları gerekenler konusunda bilgilendiriyoruz. Kronik rahatsızlığı olanlar özellikle dikkat etmeliler.”

ROJAVA İÇİN İNSANİ KRİZ UYARISI

Rojava’daki Sağlık Komitesi Eşbaşkanı Dr. Ciwan Mustafa da, Covid-19 vakalarındaki artışa dikkat çekerek, “Covid-19’da durum kontrolden çıkabilir ve büyük bir insani kriz yaşanabilir” uyarısında bulunmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) şimdiye kadar Rojava’ya herhangi bir destekte bulunmadığını vurgulayan Mustafa, WHO’nun aşı dağıtımı konusunda ciddiyetsiz davrandığını ifade etmişti.

Rojava’da son günlerde artan vakalar nedeniyle Özerk Yönetim, Rojava’nın genelinde 12 Nisan’da 10 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Afrin, Mart 2018'den beri Türkiye’nin desteklediği eski adıyla Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olan Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) kontrolünde bulunuyor.