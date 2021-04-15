Kerkük’ün dayatmayla atanmış valisi yargı karşısına çıkıyor

KERKÜK (K24)

Irak Güvenlik Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Kerkük’ün atanmış valisi Rakan Cuburi ve Kerkük’te bazı yetkililerin yolsuzluk ve kamu malına zarar verme suçlarından yargılanacakları belirtildi.

Rakan Cuburi’nin yanı sıra Kerkük’teki eski ve mevcut bazı yetkililerin de mahkemede ifade vereceği öğrenildi.

Cuburi, daha öncede de Kerkük’te kamu malında yolsuzluk yaptığı suçlamasıyla hakkında açılmış davalardan dolayı iki kez ifade vermişti.

16 Ekim 2017 yılında Kerkük’ün Irak ve İran destekli Haşdi Şabi milisleri tarafından işgal edildikten sonra, Rakan Cuburi vali olarak atanmıştı.