Arap Birliği’nden Erbil saldırısına kınama

ERBİL (K24)

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, dün akşam Erbil Uluslararası Havalimanı’nı hedef alan saldırıyı kınadı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt yaptığı açıklamada, saldırıyı yıkıcı olarak tanımlayarak, Kürdistan Bölgesi’nin istikrarının Irak’ın istikrarının bir parçası olduğunu söyledi.

Irak’ın egemenliğini hedef alan tüm saldırılarla mücadele edilmesi gerektiğini kaydeden Ebu Gayt, Arap Birliği’nin terörle mücadele, yasa dışı silah kullanımıyla mücadele, ülkenin egemenlik ve istikrarını korumada Irak’ı desteklediğini belirtti.

Dün akşam saatlerinde, insansız hava aracıyla (İHA) Erbil Uluslararası Havalimanı’na saldırı düzenlendi.

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre saldırı, TNT yüklü bir İHA’yla gerçekleştirildi.

Açıklamada, saldırının Uluslararası Koalisyon üssünü hedef aldığı ve saldırıda can kaybı olmadığı, sadece bir binada maddi hasar meydana geldiği ifade edildi.

Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.