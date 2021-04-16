İran-Irak savaşından arda kalan mayınlar Kürdistan doğasına zarar veriyor

ERBİL (K24)

Baas rejimi tarafından Şeyh Wesan ve Balisan’a kimyasal saldırının gerçekleştiği 16 Nisan günü, Kürdistan Çevre Günü olarak ilan edildi.

Kürdistan Bölgesi’nin doğasında geçmişte yaşanan tahribatın bir çok nedeni var. İran ile Irak arasında 8 yıl süren savaş da söz konusu tahribatın başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

İran-Irak savaşının üzerinden 33 yıl geçmesine rağmen milyonlarca mayın ve patlayıcının halen farklı bölgelerde kaldığı ve bunun Kürdistan doğasına büyük zarar verdiği belirtiliyor.

Savaştan arda kalan mayın ve patlayıcılar nedeniyle şimdiye kadar yaralanan ve yaşamını yitiren Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının sayısının 14 bine yakın olduğu bildiriliyor.

Mayın kurbanlarından biri olan Hemin Hüseyin, 25 yıl önce mayın patlaması sonucu sol bacağını kaybettiğini söylüyor.

K24’e konuşan Hüseyin, Çoman’da ikamet ettiğini ve gençken başına gelen mayın kazasıyla yaşamının değiştiğini ifade ediyor.

Mayınlar, vatandaşların yanı sıra doğaya da ciddi zarar veriyor. Mayınları temizlemekle ilgili kurumlar 1991’deki Raperin’den bugüne mayınları temizlemede büyük bir aşama kat etti.

Şimdiye kadar, mayın ve patlayıcıların yüzde 60’ı imha edilirken, mayınlardan en çok zararı Pencwin ve Balekayeti bölgeleri gördü.