Kürdistan Bölgesi’ne yeni aşılar geliyor

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Erbil Sağlık Genel Müdürü Dilovan Muhammed, bu hafta içinde Kürdistan Bölgesi’ne Çin aşısı Sinopharm’ın yeni bir partisinin geleceğini, önümüzdeki hafta ise bin 170 doz Pfizer-BioNTech Alman aşısı geleceğini söyledi.

Pfizer-BioNTech aşı takviminin 8 haftalık olduğunu belirten Dilovan Muhammed, Erbil Rizgari Merkezi’nin şimdiye kadar bir parti aşıyı teslim alındığını ve tamamını kullandığını kaydetti.

Muhammed, bir sonraki partiden bazı dozların Koye ve Soran ilçelerine gönderileceğini belirtti.

Erbil vilayeti genelinde toplam 19 bin 500 doz aşının bulunduğunu belirten Muhammed, yaklaşık 15 bin dozun kullanıldığını ve sürecin devam ettiğini sözlerine ekledi.

Dilovan Muhammed, Pfizer-BioNTech aşısına talebin daha fazla olduğunu dile getirdi.