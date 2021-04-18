Dizeyi: Kürdistan Bölgesi’nin statüsü zayıflatılmak isteniyor

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi, Kürdistan Bölgesi’nde İsrail’e ait hiçbir üssün olmadığını söyleyerek, Erbil’de MOSSAD’a ait bir üssün hedef alındığı iddialarıyla Kürdistan Bölgesi’nin statüsünün zayıflatılmasının hedeflendiğini söyledi.

K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi, Erbil Uluslararası Havalimanı’na yönelik saldırıyı değerlendirdi.

Dizeyi, “Bu tür saldırılar ilk değil, maalesef son da olmayacak. Çünkü eylemleri gerçekleştiren zihniyetin amacı istikrarsızlık ve şiddeti doğurmaktır. Kürdistan Bölgesi, Uluslararası Koalisyon güçleri için tek güvenli bölge olarak görülüyor. Koalisyon güçleri 2014 yılında Irak hükümetinin resmi daveti üzerine Irak’ta buluyor. DAİŞ, Irak’ın üçte birini işgal ettiğinde Irak güçlerine destek vermek üzere geldiler. Hava güçleriyle Peşmerge ve Irak güçlerine destek vererek coğrafik açıdan DAİŞ hilafetinin sona ermesine destek oldular” dedi.

Irak’ta devletin denetimi dışında kurulan örgütlerin farklı ajandalara sahip olduğunu kaydeden Dizeyi, bu güçlerin ülkede hakim olmak ve meşru olmayan eylemlerini temize çıkarmak istediklerini belirtti.

ABD ile Irak arasında stratejik müzakerelerin devam ettiğine ve bu müzakerelerde Irak’ın güvenlikle ilgili geleceğinin belirleneceğine dikkat çeken Dizeyi, yasa dışı silahlı gruplar için Irak’ın egemenliği ve yasal kurumların önemli olmadığını söyledi.

Erbil saldırısına tepki gösteren tüm kesimlere teşekkür eden Dizeyi, sadece kınamanın yetmediğini ve fiili bazı eylemlerin atılması gerektiğini bildirdi.

Dizeyi, benzer saldırıların tekrarlanmaması için Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Uluslararası Koalisyon ve Irak hükümetinin görüşmelerini sürdürdüğünü ifade etti.

Saldırı tehlikesinin sadece Kürdistan Bölgesi için değil, Irak’ın tümü için söz konusu olduğunu vurgulayan Dizeyi, saldırıların tekrar etmemesi için Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin çalışma içerisinde olduğunu belirtti.

140’ıncı madde kapsamındaki Kürdistani bölgelerle ilgili sorunun çözülmemesinden ötürü DAİŞ’in güvenlik boşluğundan faydalandığını ve örgütlendiğini kaydeden Dizeyi, silahlı milis grupların da bu bölgelerden faydalandığını söyledi.

Peşmerge Güçleri’nin Kürdistani bölgelerde daha önce var olduğu bölgelere geri dönmesi gerektiğinin önemine işaret eden Dizeyi, Kerkük ve Ninova’nın birçok bölgesinin güvenlik ve istikrarının Peşmerge’nin oralarda olduğu dönemde iyi durumda olduğunu vurguladı.

ERBİL’DE MOSSAD’A SALDIRI İDDİASI

Erbil’de MOSSAD’a ait bir istihbarat noktasının hedef alındığına dair çıkan haberlerle ilgili soruyu da yanıtlayan Dizeyi, bu haberlerin doğru olmadığını kaydederek, Kürdistan Bölgesi’nde İsrail’e ait hiçbir üssün olmadığını belirtti.

Dizeyi sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kürdistan Bölgesi’nin statüsünün zayıflatılması hedefleniyor. Kürdistan Bölgesi, Irak ve bölge aleyhine çalışan bir yönetim olarak gösterilmek isteniyor. O iddiaların hiçbir temeli yok. Söz konusu grupların mesajı açık; bir taraftan Irak’ın her yerinde bulunan Koalisyon güçleri saldırıların hedefinde olacak demek istiyorlar. Diğer taraftan da Kürdistan Bölgesi’nin istikrarını baltalamak istiyorlar. Koalisyon güçlerinin Kürdistan Bölgesi’ndeki varlığı Irak hükümetinin kabulü çerçevesinde olup bu güçlerin görevi, Irak güçleri ve Peşmerge’ye askeri eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmaktır.”