NASA’dan bir ilk: Mars’ta helikopter uçuracak

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NASA’nın, kızıl gezegen Mars’ta ilk defa helikopter uçurmaya hazırlandığı belirtildi.

Eğer test başarılı olursa ilk defa bir başka gezegende helikopter uçmuş olacak.

Ingenuity adlı helikopter 1.8 kg ağırlığında ve Mars’a gezegene Şubat ayında inen Perseverance aracının içindeydi.

NASA, Ingenuity’nin 19 Nisan’da test edileceğini açıkladı.

Bununla birlikte NASA başarılı bir test olmayabileceğini de kabul ediyor ve bu durumda haftanın ilerleyen günlerinde bir kez daha test yapılacak.

NASA yetkilileri bunun basit bir iş olmadığını belirtiyor.

Perseverance uzay aracı Mars’ta Şubat ayından beri çalışmalarını yürütüyor. Araç, kızıl gezegenden örnekler topluyor. (Kaynak: VOA)