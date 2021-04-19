AB: Ukrayna sınırında 150 bin Rus askeri var

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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları bugün video konferans yoluyla bir araya geldi. Gündemde Rusya’nın Ukrayna sınırında ve Kırım’da askeri varlığını artırması vardı.

Zirve sonrası yapılan açıklamada Ukrayna ile dayanışma içinde olunduğu ancak şu an için Rusya’ya bu konuda yeni yaptırımların uygulanmayacağı belirtildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, zirve sonrası yaptığı açıklamada, Ukrayna sınırındaki Rus askeri sayısının "150 binden fazla" olduğunu söyledi. Borrell bunun "Ukrayna sınırına bugüne kadar yapılan en büyük askeri sevkiyat” olduğunu ifade etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba daha önce, Avrupa Birliği’nin Rusya’yı caydırmak amacıyla aşamalı bir planın parçası olarak ilave ekonomik yaptırımlar hazırlamasını umduğunu söylemişti. Bugünkü toplantıya da katılan Kuleba, daha önce uygulanan cezalandırıcı yaptırımların "çok hafif" olduğunu söyleyerek eleştiri getirdi.

"RUSYA PROVOKASYONDAN İŞBİRLİĞİNE GEÇMELİ"

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Rusya’dan daha fazla bilgi ve Ukrayna sınırındaki askeri takviye konusunda diyaloga açık olmasını talep ettiklerini belirtti.

"Askeri şeffaflık konusunda Rusya’nın kendisinin de işaret ettiği yükümlülüklere saygı gösterme ihtimali hâlâ var" diyen Bakan, Moskova’nın "provokasyondan, işbirliğine geçiş yapması" gerektiğinin altını çizdi.

Rusya'ya ilave yaptırımlara değinmeyen Maas, tansiyonun daha fazla yükseltilmesinin ve olası başka provokasyonların engellenmesinin Avrupa Birliği'nin rolü olduğunu belirtti.

Maas "Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri varlığını artırması, Doğu Ukrayna'da tansiyonun yeniden tırmanacağı konusunda endişe yaratıyor" dedi.

Rusya'nın 2014 yılındaki Kırım'ın ilhakından beri bölgede en büyük askeri varlığını gösterdiği kaydedildi. Rusya, bu iddiaları reddediyor.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bu askeri hareketin sadece bir "tatbikat" olduğunu söyledi.

NAVALNY KONUSU GÖRÜŞÜLDÜ

AB dışişleri bakanları ayrıca Rusya'da cezaevinde açlık grevine başlayan Rus muhalif lider Aleksey Navalny'nin sağlık durumunu görüştü. Durumunun daha iyi olduğu açıklanan liderin hastanede vitamin terapisi gördüğü açıklandı. Toplantıda Navalny'nin iyi bir tedaviye ve güvendiği doktorlara erişimine bir an önce izin verilmesi gerektiğinin altı çizildi. (Kaynak: DW)