Biro: ABD’li yetkililerle olumlu görüşmeler yaptık

ERBİL (K24)

Suriye Kürt Ulusal Konseyi’nden (ENKS) Abdulhekim Beşar, İbrahim Biro ve Said Omer bugün Erbil’de ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı David Brownstein ve ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu yetkilileriyle bir araya geldi.

K24 yayınına katılan ENKS Dış İlişkiler Komitesi Üyesi İbrahim Biro, “ABD'nin Suriye Özel Temsilcisinin talebi üzerine bu toplantı gerçekleşti. ABD’li diplomat Kürdistan Bölgesi’ne yaptığı ziyarette Başkan Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı ve Başbakan’la görüştü. Diplomat bu görüşmelerde ENKS ile de bir araya gelmek istedi, görüşmeler hala devam etmektedir” dedi.

ABD’li heyetle yaptıkları toplantının detaylarını anlatan İbrahim Biro, “Suriye’deki son gelişmeler, siyasi çözüm ve ekonomik durum hakkında konuştuk. Fakat en çok Fırat’ın doğusu ile Suriye Kürdistan’ındaki gelişmeleri konuştuk. Kürt birliği hakkındaki gelişmelerle ilgili olumlu konuşmalar yapıldı” ifadelerini kullandı.

“ROJ PEŞMERGELERİNİN DÖNÜŞÜ KONUSUNDA HENÜZ ANLAŞMA SAĞLANMADI”

ENKS ile Kürt Ulusal Partileri Birliği'nin (PYNK) görüşmelerindeki tartışmalar hakkında da konuşan Biro, şunları söyledi:

“Örneğin Roj Peşmergelerinin dönüşü ve onların Suriye Kürdistan’ındaki konumu gibi konularda henüz bir anlaşma sağlanmadı ve anlaşılan konular da uygulanmadı. Diğer yandan tutuklu arkadaşlarımızın durumu da var. Bunu her defasında söyledik ve arkadaşlarımız tüm müzakerelerde bunu dile getirdi. Amerikan tarafı da bu gelişmelerden ötürü memnuniyetsizliğini dile getirdi. Diplomatlar bunun ancak müzakere masasında çözüleceğini vurguladı.”

“PYD’NİN YAPTIKLARI BİZİ SURİYE HALKIYLA DÜŞMAN HALE GETİRDİ”

Varılan siyasi anlaşmaya da değinen Biro, “Özellikle ABD, ‘Siz Kürtlerin siyasi çözümü Suriye içerisinde ve Suriye halkıyladır’ diyor. Ancak PYD’nin yaptığı veya yönettiği şey bizi Suriye halkıyla düşman hale getirdi. Bu da Kürtlerin geleceği için çok kötüdür” diye konuştu.

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Roj Peşmergelerinin Rojava’ya dönüş konusunun Duhok Anlaşması’na göre çözülmesi gerektiğini söylemişti. Bu konuyla ilgili de bir soruya yanıt veren İbrahim Biro, “Özellikle Roj Peşmergelerin meselesi çözülmezse geri dönüş sağlanması anlaşmaya varılmayacak” ifadelerini kullandı.

ENKS - ABD HEYETİ GÖRÜŞMESİ

Suriye Kürt Ulusal Konseyi’nden (ENKS) Abdulhekim Beşar, İbrahim Biro ve Said Omer bugün Erbil’de ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı David Brownstein ve ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu yetkilileriyle bir araya geldi.

K24’ün edindiği bilgiye göre Suriye’nin durumu, Cenevre görüşmeleri, ABD’nin Suriye’yle ilgili çözüm perspektifi ve Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrolündeki bölgelerin durumu ele alındı.

İki taraf, Suriye’deki savaşın, ekonomi ve siyasetteki çözümsüzlüğü ve bileşenler arasındaki anlaşmazlığı arttırdığı konusunda mutabık kaldı.

ENKS heyetinin ABD’li yetkililere, Rojava’da demografinin değiştirilmesinin kabul edilemez olduğunu aktardığı öğrenildi.

ABD’li yetkililer ise Fırat’ın doğusuyla ilgili dengeli bir temsiliyet ve bütün bileşenlerin yer aldığı gerçekçi bir ortaklığa işaret etti, ENKS’nin yönetimde yer alması gerektiğine vurgu yaptı.

ENKS heyeti; siyasi istikrar ve huzurun sağlanması, göçmenlerin dönüşü, demografi değişikliğinin durdurulması ve Roj Peşmergelerinin dönüşünün, bölgedeki dengeyi garanti altına alacağını kaydetti.

ENSK heyeti ayrıca, ABD’li yetkililerden, uluslararası platformlarda ve Cenevre görüşmelerinde Kürtlerin haklarına destek vermesini istedi.