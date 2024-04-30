Uluslararası Koalisyon'dan ortak tugaylara ilişkin açıklama

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DAİŞ karşıtı Uluslararası Koalisyon, Peşmerge Bakanlığına bağlı bir danışma grubunun Irak güçlerine ve Peşmergelere tavsiyelerde bulunacağını ve güvenlik boşluğunu doldurmak amacıyla Peşmerge ile Irak ordusu arasındaki bölgelerde bulunan ortak tugayları desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

Koalisyondan K24’e yapılan açıklamada, Koalisyon Danışma Grubunun tavsiye ve eğitim sağlamaya devam edeceği belirtilirken, Peşmerge Bakanlığına bağlı bir danışma grubunun Irak güçlerine ve Peşmergelere tavsiyelerde bulunacağı aktarıldı.

Kor Mor gaz sahasını hedef alan drone saldırısına da yer verilen açıklamada, saldırının şiddetle kınanırken, “Bu tür saldırılar genel olarak Irak halkının istikrarı ve refahına ciddi bir tehdit oluşturuyor. Uluslararası Koalisyon güçlerine yönelik saldırılar askerlerimizi ve Irak halkını da tehlikeye atıyor.” denildi.

Uluslararası Koalisyon, Peşmerge güçleri ile Irak ordusu arasındaki güvenlik boşluğunu doldurmak amacıyla Peşmerge ile Irak ordusu arasındaki bölgelerde bulunan ortak tugayları desteklemeye devam ettiğini de bildirdi.

Irak Hükümetine, Irak ve Suriye'deki ABD güçlerini grup ve milislerin saldırılarından korumak için gerekli önlemleri alma çağrısı yapılan açıklamada, “Bu saldırılar devam ederse geçmişte olduğu gibi güçlerimizi savunmaktan asla çekinmeyeceğiz.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, koalisyonun DAİŞ’i yok etme misyonuna bağlı olduğu, barış ve istikrarın sağlanması için çalıştığı kaydedildi.