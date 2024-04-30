Politika

Başkan Barzani, Barzan bölgesindeki gençlik kampını ziyaret etti

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kürdistan Başkan Mesud Barzani Rojava Barzani Yardım Vakfı

HABER MERKEZİ 

Başkan Mesud Barzani, Rojavalı gençlere özel Barzan bölgesinde kurulan gençlik kampını ziyaret etti.

Başkan Barzani, bugün (30 Nisan 2024) Barzan bölgesinde gençlere kurs vermek amacıyla kurulan kampın durumunu yakından takip etmek için kampı ziyaret etti.

Söz konusu kamp gençlere yönelik insani gelişme kursları sağlama amacı çerçevesinde Barzani Yardım Vakfı tarafından yürütülmektedir.

Kamptaki çalışma ve faaliyetler arasında tarihi eserlere saha ziyaretleri, teorik dersler, çevrenin korunması ve bir arada yaşama ile ilgili konuların öğretilmesi yer alıyor.

Program çerçevesinde Barzani Yardım Vakfı'nın Rojava’daki çalışmaları ve faaliyetleri infografik halinde sunuldu.

 

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