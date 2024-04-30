Rusya Harry Potter Kalesi'ni vurdu: Ölü ve yaralılar var

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Rusya, Ukrayna Odessa'da bulunan Harry Potter Kalesi olarak bilinen yapıyı hedef aldı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi de yaralandı.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın dün Odessa kıyısındaki "Harry Potter Kalesi" olarak bilinen 4 katlı hukuk akademisine saldırı düzenledi.

Saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 8’inin durumu ağır 32 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Yaralanan 23 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü kaydedilen açıklamada, binanın çatısında çıkan yangına müdahale için 45 kişilik 15 acil servis ekibinin sevk edildiği aktarıldı.

Odesa Belediye Başkanı Gennadiy Trukhanov yaptığı açıklamada, “Canavarlar. Barbarlar. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. İnsanlar deniz kenarında yürüyüşe çıkıyor ve onları ateş edip öldürüyorlar." dedi.

Ukrayna donanması sözcüsü Dmytro Pletenchuk da saldırının İskender-M balistik füzesi ile gerçekleştirildiğini söyledi.