Iraklı güçler Kürtleri köylerini boşaltmaya zorluyor

ERBİL (K24)

Kerkük’ün Pirde ilçesine bağlı 10'dan fazla Kürt köyüne Irak hükümeti tarafından elektrik verilmiyor ve Kürt çiftçiler zarar ediyor.

K24’e konuşan köy sakinleri, köylere elektrik verilmediğini ve Irak merkezi hükümetinin farklı bahanelerle köylerini boşaltmalarını istediğini dile getiriyor.

Köylüler, 16 Ekim olayından sonra Irak ordusu ve Haşdi Şabi milislerinin güvenlik gerekçesiyle sürekli yollarını kestiğini söylüyor.

Pirde’ye bağlı Saleyi, Geloji, Şêx Bizinî, Qereder ve diğer bazı köylerin sakinleri, son 24 saate sadece 2 saat elektrik verildiğini, bunun da tarım ürünlerine büyük zarara yol açtığını söylüyor.

Köylüler ayrıca, Bağdat hükümetinin Araplaştırmayı bir kez daha devreye koymak istediğini ve Kürtlerin köylerini boşaltmaya zorladığını belirtiyor.

16 Ekim 2017’de Irak ordusu ve İran destekli Haşdi Şabi milisleri Kerkük’ü işgal etmişti.