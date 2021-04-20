İçişleri Bakanı: Kürdistani bölgelerdeki güvenlik boşluğu teröristlere fırsat sağlıyor

ERBİL (K24)

İçişleri Bakanı Reber Ahmed, düzenlediği basın toplantısında, Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerdeki güvenlik boşluğunun teröristlere saldırı fırsatı sağladığını söyledi:

“Kürdistan Bölgesi’ni, Peşmerge ve Iraklı güçleri hedef alan terör saldırılarının tamamı bu güvenlik boşluğunun sonucudur.”

Konuyla ilgili Irak hükümeti yetkilileriyle görüştüklerini belirten Bakan Ahmed, başbakanlar düzeyinde işbirliği açısından karşılıklı anlayış içinde olunduğunu kaydetti.

Peşmerge ile Iraklı güçler arasında bir koordinasyon merkezinin kurulmasının planlandığını belirten Ahmed, bunun yapılması halinde teröristlerin saldırıda bulunamayacağını sözlerine ekledi.

İçişleri Bakanı, “Birkaç gün önce Erbil Havalimanı’na saldırı düzenlendi. Bu terör saldırısını kınıyoruz. Terör saldırısının arkasında hangi kimlerin olduğunun ortaya çıkarılması için başlatılan soruşturma sürüyor. Bu saldırıda tehlikeli olan, insansız hava aracının (İHA) kullanılmasıdır ki bu da bir terör eylemidir” dedi.

Saldırının Kürdistan Bölgesi sınırları dışından gerçekleştirildiğini kaydeden Reber Ahmed, “Ancak Irak hükümeti ve Koalisyon’la, işbirliği sayesinde bu tür terör saldırılarının engellenebileceğini görüştük” diye konuştu.

‘ŞENGAL ANLAŞMASI KONUSUNDA BİR İLERLEME YOK’

Erbil ile Bağdat arasında varılan ve Şengal’in durumunun normalleştirilmesini öngören anlaşmaya da değinen İçişleri Bakanı, “Hiçbir ilerleme yok. Şengal’de bulunan güçler, daha önce anlaşmanın uygulanması için hiçbir adım atmayan güçlerdir. Federal hükümet ve Birleşmiş Milletler’den, anlaşmanın uygulanması için Kürdistan Bölgesi Hükümeti’yle işbirliği yapmalarını istiyoruz” dedi.

Yabancı güçlerin varlığının Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına büyük zarar verdiğini vurgulayan Bakan Ahmed, “PKK’nin, Kürdistan Bölgesi’nin sınır bölgelerinden düzenlediği saldırıların Kürdistan Bölgesi ve Irak’la ilgisi yoktur, bunlar dış sorunlardır” ifadelerini kullandı.

Reber Ahmed, bu sorunların Kürdistan Bölgesi sınırlarından uzak tutulması gerektiğini, zira düzenlenen operasyonların Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına zarar verdiğini dile getirdi.