AB: Esad rejiminin işlediği suçların peşini bırakmayacağız

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) bugün Esad rejimi hakkında aldığı kararla ilgili açıklama yaptı.

OPCW'nin aldığı kararın kimyasal silah kullanımının cezasız kalmayacağına dair uluslararası camianın verdiği önemli bir mesaj olduğunu vurgulayan Borrell, rejime kimyasal silah programını açıklaması ve Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne uyması çağrısında bulundu.

Borrell, "AB ve üye ülkeler, Suriye'de rejimin kimyasal silah saldırıları ve işlediği diğer gaddarca suçlarla ilgili ulusal ve uluslararası seviyelerde çalışmaya devam edecektir" ifadesini kullandı.

OPCW Taraf Devletler Toplantısı'nda alınan kararla, Suriye'de Beşar Esad rejim güçlerinin Mart 2017'de Latamne'de ve Şubat 2018'de Serakib'de kimyasal silah kullandığının tespit edilmesinin ardından bu ülkenin bazı üyelik haklarının askıya alındığı bugün açıklanmıştı. Karar, OPCW’nin şimdiye kadar bir üye ülke hakkında aldığı en ağır yaptırım olarak dikkati çekti.

OPCW, Nisan 2020'de yayımladığı ilk raporunda, 24 Mart 2017'de Suriye rejimine ait bir SU-22 savaş uçağının Şayrat Hava Üssü'nden kalkarak Latamne beldesinde gerçekleştirdiği hava saldırısında 16 kişinin yaralandığı, tarım alanlarının zarar gördüğü ve bölge halkına ait hayvanların telef olduğunu açıklamıştı.

OPCW'nin ikinci raporunda, Esad rejimine bağlı hava kuvvetlerinin 4 Şubat 2018'de Serakib'e düzenlediği hava saldırısında en az bir silindir bombası kullandığı belirtilmişti.