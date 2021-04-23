CENTCOM Komutanı’ndan Kamışlo açıklaması

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ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) basın toplantısı düzenleyen Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, Rojava’nın Kamışlo kentinde Şam rejimine bağlı Ulusal Savunma Güçleri ile Özerk Yönetim’e bağlı Asayiş güçleri arasındaki çatışmalarla değerlndirmelerde bulundu.

Bir gazetecinin Şam rejimine bağlı Ulusal Savunma Güçleri ile Özerk Yönetim’e bağlı Asayiş güçleri arasında Kamışlo'da yaşanan çatışmaları hatırlatması üzerine McKenzie, Demokratik Suirye Güçleri’nin (DSG) Suriye’deki ABD askerlerini koruyan güç olduğunu ifade ederek, "Bu çatışmaları azaltmak için elimizden gelen yardımı yapacağız” ifadelerini kulandı.

Esad rejiminin son zamanlarda bölgede faaliyetlerini artırdığını belirten McKenzie, "Oradan gideceklerini sanmıyorum ve özellikle de rejim destekli güçler doğuya baskı yapıyor. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda orada (gerilim) da artabilir. Her seviyede buna mukabele etmek için hazır olacağız. Tabi yapabilirsek öncelikli olarak diplomatik seviyede ya da konuşarak buna karşılık vermeyi tercih ederiz ama ortaklarımıza (DSG) destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kamışlo'da 4 gündür Suriye rejimine bağlı Ulusal Savunma Güçleri ile Özerk Yönetim’e bağlı Asayiş güçleri arasında devam eden gerginlik ve çatışma sonrası dün sabah Rusya'nın arabuluculuğuyla geçici ateşkes ilan edilmişti.

Öğleye kadar süren geçici ateşkesin bitmesiyle birlikte yeniden başlayan çatışmalarda 2 sivil yaşamını yitirmişti.

Salı akşamı çıkan çatışmada 1 Asayiş görevlisi yaşamını yitirdi, 1 görevli de yaralanmıştı. Ulusal Savunma Güçleri’nden ise 4 kişinin öldüğü belirtilmişti.