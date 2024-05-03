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Ankara'da kaza geçiren Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu öldü

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Olay yeri
türkiye Akara Sudan trafik kazası

HABER MERKEZİ

Ankara'da motosikletle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed Abdulfetteh el-Burhan Rahman, günler sonra hayatını kaybetti.

Mohamed Abdulfettah el-Burhan Rahman, 6 Nisan 2024 akşam saatlerinde Gölbaşı ilçesine bağlı Kızılcaşar Mahallesi Kiraz Bulvarı'nda motosiklet ile hafif ticari araca çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan ve ağır yaralanan Mohamed Abdulfettah el-Burhan Rahman, Bilkent Şehir Hastanesinin yoğun bakım sevisine alındı.

Haberlere göre yaklaşık 1 aydır yaşam mücadelesi veren Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu, bugün hayatını kaybetti.

Vefat haberi, Sudan Cumhurbaşkanı ve ailesine iletildi.

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