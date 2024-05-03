Ankara'da kaza geçiren Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu öldü
HABER MERKEZİ
Ankara'da motosikletle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed Abdulfetteh el-Burhan Rahman, günler sonra hayatını kaybetti.
Mohamed Abdulfettah el-Burhan Rahman, 6 Nisan 2024 akşam saatlerinde Gölbaşı ilçesine bağlı Kızılcaşar Mahallesi Kiraz Bulvarı'nda motosiklet ile hafif ticari araca çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan ve ağır yaralanan Mohamed Abdulfettah el-Burhan Rahman, Bilkent Şehir Hastanesinin yoğun bakım sevisine alındı.
Haberlere göre yaklaşık 1 aydır yaşam mücadelesi veren Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu, bugün hayatını kaybetti.
Vefat haberi, Sudan Cumhurbaşkanı ve ailesine iletildi.