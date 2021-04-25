ABD’den Irak’a: Yardıma hazırız

ERBİL (K24)

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Bağdat’ta Covid-19 hastanesinde çıkan yangın ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada ülkesinin üzüntülerini dile getiren Jake Sullivan, Irak’a yardım etmeye hazır olduklarını belirtti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, “Iraklılarla birlikte olmaya devam edeceğiz. İki halkın yararı ve stratejik diyalog çerçevesinde yardım etmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün gece saatlerinde Covid-19 hastalarının tedavi edildiği bir hastanede yangın çıktı.

Yangın sonucu en az 82 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi de yaralandı. Ülkede 3 gün ulusal yas ilan edildi.

SAĞLIK BAKANI AÇIĞA ALINDI

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi'nin talimatıyla yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mustafa Kazimi, "trajik bir kaza" olarak nitelendirdiği yangının nedenlerinin hızla tespit edilmesi gerektiğini söyledi.

Kazimi daha sonra halkın tepkisi üzerine Sağlık Bakanı Hasan Tamimi'yi soruşturma kapsamında açığa aldı.

Bağdat Valisi Muhammed Cabir ile hastanenin bulunduğu bölgenin sağlık biriminin sorumlusunun da ifadeleri alınacak.

Soruşturmanın sonuçlarının 5 gün içinde hükümete sunulacağı açıklandı. ,

Yangın sonrası İbn el-Hatip Hastanesi'ndeki tüm hastalar çevredeki diğer hastanelere nakledildi.