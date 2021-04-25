Papa: Göçmenler denizde yalvardı ancak kimse seslerini duymadı

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Geçtiğimiz cuma günü Libya'nın Trablus şehrinin güney doğusu açıklarında 130 kişiyi taşıyan bir mülteci teknesi batmış sığınmacıların ise çarşamba gününden beri imdat çağrısı yaptığı ortaya çıkmıştı.

Papa Francis Vatikan'da St. Peter's Maydanı'nda pazar ayini sonrası yaptığı konuşmasında Akdeniz'de yaşanan faciadan dolayı derin üzüntü duyduğunu dile getirerek, "130 mülteci denizde boğularak öldü. İtiraf etmeliyim ki çok acı çekiyorum. Bu çaresiz insanlar iki gün boyunca yardım çağrısında bulundu ancak kimse onların sesini duymadı" diye konuştu.

Bunun insanlık adına utanç verici bir durum olduğunu ifade eden Papa, "Şimdi bu ölen kerdeşlerimiz için dua edelim. Bu yaşanan trajedi sebebiyle kendimizi sorgulamak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz cuma günü uluslararası yardım örgütü SOS Mediterranee, Akdeniz’de 130 sığınmacıyı taşıyan botun Libya açıklarında dün akşam battığını duyurmuş, yapılan aramalarda 10 sığınmacının cesedine ulaşılmıştı.

Mültecilerin çağrısının ardından Ocean Viking adlı kurtarma gemisi bölgeye giderek saatlerce arama yapmış ancak herhangi bir sonuç alamamıştı.

FRANTEX VE BM’DEN YARDIM ÇAĞRILARINI YANITSIZ BIRAKAN ÜLKELERE ELEŞTİRİ

Avrupa Birliği Sınır Koruma Ajansı (Frontex) ise Libya, Malta ve İtalya merkezli arama kurtarma ekiplerinden birine ait bir uçağın söz konusu batan teknenin yerini tespit ettiğini ancak müdahalede bulunmadığını belirtiyor.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Safa Msehli, 3 lastik botta meydana gelen kazada 172 göçmenin yaşamını yitirdiğine inandıklarını belirtirken, isim vermeden, arama kurtarma çağrılarını karşılıksız bırakan ülkeleri eleştirmişti.

Şu ana kadar mültecilerin çoğunun cesedine ulaşılamasa da yetkililer 130 mültecinin tamamının ölme ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediyor.

Uluslararası Göç Örgütü’nün verilerine göre, 2021 yılının başından bu yana tehlikeli bir yolculukla Akdeniz üzerinden Avrupa’ya geçmek isteyen 450’den fazla göçmen hayatını kaybetti.