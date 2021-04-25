Yaşam

Şam’da çekirge istilası

Suriye'nin başkenti Şam'ı çekirgeler istila ederken, tarım ürünlerinin zarar görmesinden endişe ediliyor.
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Şam’ı çekirge sürüsü istila etti
Şam’ı çekirge sürüsü istila etti
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HABER MERKEZİ

Suriye'nin başkenti Şam, çekirgelerin istilasına uğradı.

Çekirge istilasının ülkede iç savaş nedeniyle bazı ailelerin tek geçim kaynağı haline gelen tarım ürünlerine zarar vermesinden endişe ediliyor.

Suriye basınına konuşan Tarım Bakanlığı yetkilisi Hazem Al-Zaila, şunları söyledi:

"Şam'ı basan çekirgeler çöl çekirgesi. Sayıları çok sınırlı. Mahsulleri çok etkilemeyebilir. Suriye iklimi sıcaklık ve nem açısından çöl çekirgelerinin yayılmasına uygun olmadığı için korkmaya gerek yok."

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