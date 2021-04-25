Kürdistan Parlamentosu’ndan Bağdat’a destek açıklaması

ERBİL (K24)

Kürdistan Parlamentosu, Bağdat’ta Covid-19 hastanesinde çıkan yangın ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Kürdistan Parlamentosu Başkanlık Divanı imzasıyla yayımlanan açıklamada “Bağdat’taki İbn el-Hatip Hastanesi'nde çıkan yangın dolayısıyla acılarınızı paylaşıyoruz” denildi.

“Yangında yaşamını yitirenler için başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada “Kürdistan Parlamentosu olarak, gerekli tüm yardımlar için hazır olduğumuzu, Kürdistan Bölgesi’ndeki hastanelerin de yaralıları ağırlamaya hazır olduğunu vurguluyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kürdistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Hemin Hewrami de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Yaşamını yitirenlere yüce Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün gece saatlerinde Covid-19 hastalarının tedavi edildiği bir hastanede yangın çıktı.

Yangın sonucu en az 82 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi de yaralandı. Ülkede 3 gün ulusal yas ilan edildi.

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi'nin talimatıyla yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Sağlık Bakanı Hasan Tamimi'yi soruşturma kapsamında açığa aldı.