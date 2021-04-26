Spor

Atletico’ya şampiyonluk yolunda ağır darbe

İspanya Birinci Futbol Ligi’nin (La Liga) 32’nci haftasında lider Atletico Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao'ya 2-1 mağlup oldu.
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avrupa Athletic Bilbao Atletico Madrid La Liga

HABER MERKEZİ

La Liga’da şampiyonluk mücadelesi veren Atletico Madrid, 32’nci haftada Athletic Bilbao’ya konuk oldu.

Karşılaşmada ev sahibi takımın gollerini Alex Berenguer (Dk. 8) ve İnigo Martinez (Dk. 88) atarken, Atletico Madrid'in tek golü Stefan Savic'den (Dk. 77) geldi.

Bu sonuçla son 5 haftada 8 puan kaybeden Atletico Madrid 73 puanla liderliğini korudu ancak 1 maç eksiği bulunan Barcelona’yla puan farkı 2’ye indi.

La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren takımlar arasından Barcelona ve Sevilla haftayı 3'er puanla kapatırken, Real Madrid sahasında Real Betis ile 0-0 berabere kalmıştı.

Ligin bitimine 5 hafta kala lider Atletico Madrid'in arkasından, Real Madrid (71), Barcelona (71) ve Sevilla (70) geliyor.

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