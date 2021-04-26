Diyarbakır Barosu’na ‘Büyük Felaket’ soruşturması

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Diyarbakır Barosu'nun ‘Büyük Felaketin Acısını Paylaşıyoruz’ başlığıyla yayımladığı bildirisiyle ilgili olarak baro başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır Barosu yönetimi hakkında, 1915 olaylarına ilişkin yayımladıkları bildiri nedeniyle TCK 301’den soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, "Büyük felaketin acısını paylaşıyoruz" başlığı altında 24 Nisan'da yayımladıkları bildiriyle ilgili Baro Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Diyarbakır Barosu'nun açıklamasında, “24 Nisan 1915’te başlayan 'Ermeni Tehciri' toplumsal tarihimizin en acı felaketlerinden birinin başlangıcı oldu” denilmişti.

Açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Hükümeti ve bürokrasisi her 24 Nisan’da telaşlı bir gerginlik içinde ‘Büyük Felaket’in üzerimize sinen karanlığını görmezden geldiği gibi, kimin bu felaketi nasıl adlandırdığının çetelesini kaydediyor, hakikatle kavgaya tutuşuyor. Ermeni toplumunun bu acısına ortak olmak adına 2017 ve 2018’de yaptıkları açıklamalar sebebiyle Diyarbakır Barosu’nun 45. Dönem Yönetim Kurulu halen yargılanırken, 46. Dönem Yönetim Kurulu da 2019 ve 2020 yıllarındaki açıklamaları nedeniyle hala soruşturma tehdidi altındadır” ifadeleri kullanılmıştı.