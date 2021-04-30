İsrail'deki bayram kutlamalarında izdiham: En az 44 ölü

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Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail'in kuzeyindeki Meron yerleşiminde, “Lag BaOmer Bayramı” kutlamalarında yaşanan izdiham nedeniyle en az 44 kişi hayatını kaybetti.

Gazeteye göre yetkililer, 20'si ağır olmak üzere 150 kişinin de yaralı olduğunu açıkladı. İzdihamın, kutlamalar sırasında kullanılan bir platformun çökmesiyle yaşandığı kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaşanan olayı "büyük bir felaket" olarak tanımlayarak, yaşamını yitirenler için dua ettiğini söyledi.

Sosyal medya paylaşımlarında binlerce kişinin kalabalıkta sıkıştığı görülüyor.

Kurtarma ekipleri, insan yoğunluğu nedeniyle yaralıların tedavisinin zorlaştığını anlatıyor.

Olayın yaşanmasının ardından kuzeydeki Carmiel istasyonundan Tel Aviv'e tren seferleri başlatılarak kalabalığın tahliyesi sağlanıyor.

Kutlamalar, her yıl ülkenin kuzeyindeki Meron kentinde düzenleniyor.

Hasidik Yahudi cemaatinden yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı kutlamalar, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınının büyük oranda kontrol altına alındığı İsrail'de salgın sonrası en büyük kitlesel etkinlik haline geldi.

Lag BaOmer'de, tarihteki en büyük Tora bilginlerinden kabul edilen Rabbi Akiva'nın 24 bin öğrencisini öldüren salgın hastalığın ortadan kalkması kutlanıyor ve şenlik ateşi yakılıyor. (Kaynak: BBC)