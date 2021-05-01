‘Sadece doğru kulüp değil doğru kültür için de bekleyeceğim’

HABER MERKEZİ

Premie Lig'de bu sezonu istediği gibi geçiremeyen Jose Mourinho'nun Tottenham'daki görevine Nisan ayında son verilmişti.

58 yaşındaki menajer, başka bir kulüple anlaşmak için acele etmiyor ancak bu yıl Avrupa Şampiyonası için The Sun ile anlaştı.

The Times'a konuşan Jose Mourinho dinlenmek ve doğru kararlar almak için zaman kazandığını vurguluyor.

“Planım yok. Normal hayatıma devam ediyorum” diyen Mourinho, “Kendimi taze ve sakin hissediyorum. Tatildeyim. Ödevimi ve analizimi yapmak için artık daha fazla zamanım var” ifadelerini kullandı.

Sadece doğru kulüp için değil, doğru kültür için de bekleyeceğini vurguyalayan Portekizli menajer “Futbola geri dönmeyi bekleyeceğim. Sadece doğru kulüp için değil, doğru kültür için de. Belki gelecek sezon erken olur, göreceğiz” şeklinde konuştu.

Jose Mourinho, EURO 2020 yorumculuğu için The Sun ile anlaştı.

Jose Mourinho daha önce Manchester United'dan ayrıldıktan sonra beIN Sports ve Sky Sports için yorumculuk yapmıştı.