Başbakan, Halbusi ile Irak’taki gelişmeleri görüştü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Erbil’de bulunan Irak Parlamentosu Başkanı ve Tekaddum Partisi lideri Muhammed Halbusi ile bir araya geldi.

Irak ve bölgedeki son gelişmelerin konuşulduğu görüşmede, 10 Ekim’de yapılması planlanan Irak genel seçimlerine hazırlık süreci de ele alındı.

Görüşmede, seçimlerin temiz ve Irak’ın tüm bileşenlerinin haklarını garanti altına alacak çerçevede gerçekleşmesi için iyi bir zemin oluşturulması gerektiğine vurgu yapıldı.

Kürdistan Bölgesi ile Irak hükümeti arasındaki sorunların anayasa temelinde köklü çözüme kavuşturulması gerektiğinin altı çizilen görüşmede, terör örgütü DAİŞ’in saldırıları da gündeme geldi.

DAİŞ’in Irak’ın bazı bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda doğrudan halkın yaşamını hedef aldığı kaydedilirken, Irak ordusuyla Peşmerge güçleri arasındaki güvenlik koordinasyonunun önemine vurgu yapıldı.

Görüşmede, terör tehdidine karşı tüm güçlerin birleştirilmesi gerektiği ifade edildi.