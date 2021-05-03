Neçirvan Barzani, Halbusi ile bir araya geldi

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi ile bir araya geldi.

Irak’taki gelişmelerin masaya yatırıldığı görüşmede, Irak’ta yapılacak erken genel seçimler, Irak’ın geleceğinin siyasi haritasına yönelik öngörüler, Erbil-Bağdat ilişkileri, DAİŞ tehlikesi, güvenlik ve istikrar için taraflar arasındaki siyasi taraflar arasındaki işbirliği ve bölge meseleleri ele alındı.

Ülkenin istikrar ve huzuru için tüm yetkili makamların yanı sıra siyasi taraflar ve bileşenlerin tehditlerle mücadele ve krizleri aşmak için birlikte çalışması gerektiğinin vurgulandığı görüşmede, gerçekleşecek seçimlerin halkın beklentilerine cevap vermesi temennisinde bulunuldu.

Görüşmede, seçimlerin halkın istikrar, hizmet ve daha iyi bir gelecek beklentilerine cevap vermesinin önemine değinildi.