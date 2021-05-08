Rapor: Milisler Irak-Suriye sınırında yarı devlet kurmuş durumda

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ABD’de istihbarat, strateji ve politikayla ilgili çalışmalar yapan New Lines Enstitüsü’nün raporuna göre, İran destekli Şii milisler, Irak-Suriye sınırındaki bölgelerin tamamında kontrolü sağlayarak bir yarı devlet kurmuş durumda.

Milis gruplarının büyük çoğunluğunun İran tarafından finanse edildiğine işaret edilen raporda, sınırın hem askeri hem de ticari ve ekonomik olarak hareketli olduğu vurgulandı. Milis gruplara mensup kişilerin de bu bölgede resmi şekilde görev aldığına dikkat çekildi.

Söz konusu Şii milis gruplarının, DAİŞ halifeliğinin yıkılmasının ardından Irak’ın bu stratejik bölgesinde oluşan güvenlik boşluğundan faydalandığı ifade edildi.

Raporun devamında, milislerin polis ve güvenlik güçlerine sızmasının, onların Irak vatandaşlarının hareketlerini, ticaretini ve özel hayatın diğer yönlerini kontrol etmesine izin verdiği, bazı partilerin gazetecileri tehdit ettiği, önemli ticari alanlara giden yolları kapattığı ve hatta çok sayıda sivili köylerde alıkoyup bilinmeyen yerlere götürdüğü bilgileri yer aldı.

Milislerin akademik kurumlara, tehdit ve şiddet eylemleriyle kendi taraftarları olan kişileri getirdiği, yerel ve federal kurallara uymayan okullar açtığı vurgulandı.

Raporda ayrıca, DAİŞ’ten kurtarılan Ninova vilayeti ve vilayetin merkezini oluşturan Musul kentinde milislerin demografiyi değiştirdiğine de işaret edildi.

Milislerin, Musul'un güneyindeki Geyare bölgesinde 72'den fazla petrol sahasının kontrolünü ele geçirdi ve günde yaklaşık 100 tanker ham petrol çaldığına değinilen raporda, ülke çapında kurdukları yasadışı kontrol noktalarında her gün yüz binlerce dolar kazandıkları da kaydedildi.

Büyük restoranlardan aylık bin ila 3 bin dolar arasında koruma parası talep eden milislerin, ödemeyi yapamayan iş yeri sahiplerinin restoranlarını bombaladığı ve suçu da Irak ordusu, diğer partiler ve DAİŞ’e attığı bilgisine de raporda yer verildi.