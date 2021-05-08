Kürdistan Bölgesi’nde 281 yeni Covid-19 vakası tespit edildi
ERBİL (K24)
Sağlık Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi’nde salgınla ilgili son 24 saatlik verileri paylaştı.
Buna göre son 24 saatte 11 kişi daha coronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. 4 bin 156 yeni test yapılırken, 281 kişinin testi pozitif çıktı.
En çok vakanın görüldüğü il Duhok (210) olurken, onu Süleymaniye (53) ve Erbil (18) takip etti.
Bin 88 kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu.
Bu verilerle birlikte oluşan genel tablo şu şekilde:
Test: 1 milyon 692 bin 954
Vaka: 155 bin 949
İyileşen: 135 bin 559
Tedavisi süren: 16 bin 291
Ölüm: 4 bin 99