Irak alev alev: Birçok kentte olaylar çıktı, İran Konsolosluğu’na saldırı düzenlendi

KERBELA (K24)

Irak’ın Kerbela kentinde Ekim 2019’da hizmet yetersizliği ve yolsuzluklara karşı patlak veren halk gösterilerine önderlik eden aktivistlerden İhab Vazni, kent merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Vazni’nin toprağa verilmesinin ardından Babil, Divaniye, Nasiriye ve Misan’da gösterileri düzenlendi, Basra’da da protesto hazırlıklarının yapıldığı bildirildi.

K24’ün edindiği bilgiye göre Kerbela ve Babil’de güvenlik güçleri ile göstericiler çatıştı ancak ölü veya yaralı olup olmadığı bilinmiyor.

Akşam saatlerinde ise Kerbela’daki İran Konsolosluğu’na saldırı düzenlendi.

Yaklaşık 300 kişinin toplandığı bölgede konsolosluk binasının çevresinde lastikler ateşe verilirken, güvenlik güçleri binanın ateşe verilmesine engel oldu.