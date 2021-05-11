İdlib’de TSK konvoyuna roketli saldırı

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Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesinde TSK'ya ait bir konvoya roketli saldırı düzenlendiğini, 1 askerin hayatını kaybettiğini ve 4 askerin de yaralandığını duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bahar Kalkanı Harekât Bölgesinde (İdlib) 10 Mayıs 2021 tarihinde ikmal konvoyumuza yapılan roketli saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Saldırı sonrası bilinen hedefler ateş altına alınmıştır."