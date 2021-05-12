Başkan Barzani’den Leyla Kasım mesajı: Kürt kadınları için bir direniş sembolü

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Kürt kadın Peşmerge Leyla Kasım’ı, Baas rejimi tarafından idam edilişinin 47’nci yıldönümünde andı.

Leyla Kasım’ın, tüm Kürt kadınları için bir direniş sembolü olduğunu vurgulayan Başkan Barzani, Leyla Kasım’ın ulusunun izinde, zalimlere boyun eğmek yerine ölümü seçtiğini belirtti.

Başkan Barzani mesajının sonunda, “Leyla Kasım ve tüm özgürlük şehitlerinin ruhu şad olsun” ifadesini kullandı.

LEYLA KASIM’IN YAŞAMI

Leyla Kasım 1952 yılında, Xaneqin’e bağlı Bamili köyünde 5 çocuklu bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi.

1970 yılında Kürdistan Demokratik Partisi’ne (KDP) katıldı.

Bağdat Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde okuyan Leyla Kasım, 1972 yılında Kürdistan Öğrenci Birliği'nin kuruluşunda yer aldı.

Leyla Kasım ve arkadaşları Cewad Hemevendi, Neriman Fuad Mesti, Hesen Heme Reşid ve Azad Silêman Miran, 12 Mayıs 1974'te Baas rejimi tarafından idam edildi.