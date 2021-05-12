Kuraklık arıcıları da vurdu: Umutlar yayladaki çiçeklerde

DİYARBAKIR (K24)

Enver Yorgun 25 yıldır Diyarbakır’da arıcılık yapıyor. Yorgun, önceki yıllara göre bal üretiminin bu sene çok yavaş olduğunu, umutlarını, yayladaki çiçeklere ve yağacak yağmura bağladıklarını söylüyor.

K24’e konuşan Enver Yorgun, bu sene kuraklıktan dolayı arılardaki gelişimin %60-70 gerilediğini ve arılardaki gelişimin azalmasının da bal üretiminin düşmesi anlamına geldiğini hatırlatıyor.

Yorgun, eğer yaylada da buna benzer bir durum yaşanırsa bal rekoltelerinin genel olarak yüzde 50’den fazla düşüş göstereceğine dikkat çekiyor.

Oğlu Emrullah ile beraber arıcılık yapan Enver Yorgun, arıcılığı, doğayla iç içe bir meslek olmasından dolayı çok sevdiğini ve bütün zorluklarına rağmen, bu işi yapmaktan zevk aldığını ifade ediyor.

Yorgun, çiçek ve yeşillik olmayınca arıların da bal üretiminin de gerilemesinin kaçınılmaz olduğuna dikkat çekiyor.