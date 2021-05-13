Siyasiler ve dini bileşenlerden Kürtler arası birlik mesajı

ERBİL (K24)

Ramazan Bayramı’nın sorunların çözümü ve siyasiler arası gerginliklerin son bulması için bir fırsat olduğunu belirten siyasi parti yetkilileri ve dini bileşenlerin temsilcileri, hassas bir dönemden geçildiğini ve birlik olunmaması halinde kazanımların tehlikeye gireceğini söylüyor.

K24’e konuşan Kürdistan Komünist Partisi Politbüro Üyesi Ahmed Şêrwani, “Siyasi taraflar, Kürt milletinin meşru haklarının elde edilebilmesi için Kürtleri kendi içinde örgütlemeli” dedi.

Şêrwani, “Bu bayramda Kürdistan halkı için birlik temennisinde bulunuyorum. Hiçbir Kürt bireyinin, siyasi tarafların çekişmesine takati ve tahammülü kalmamıştır. Durum, huzur ve istikrarı gerektiriyor” diye konuştu.

Kürdistan Bölgesi’ndeki bileşenler arasındaki birlikte yaşam da genel atmosferdeki en etkili faktörlerden biri. Kürdistan’daki Hristiyan vatandaşlar Müslümanların bayramını kutlayarak, birlik mesajı veriyor.

Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı’ndaki Hristiyan temsilcisi Xalid Albert, “Bu bayramın Kürdistan halkı için hayır ve güzelliklere vesile olmasını diliyoruz. Birlik olmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç var. Bu yüzden Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasilerde tek ses olmalarını ve ortak duruş sergilemelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.