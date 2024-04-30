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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin çağdaş sivil bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirtirken, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Irak ve Kürdistan Bölgesi ziyaretine değinerek,"Irak, PKK'yi terör örgütleri listesine almalı." dedi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Saat 14.00'te başlayan toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın 12 yıl sonra Irak'a ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Parti Sözcüsü, "Görüşmenin başlıkları çok kapsamlıydı. Tek seferde en çok anlaşma imzalanan ziyaret budur. " diye konuştu.

“Bütün bölgede kaos ve istikrarsızlık sürerken Kalkınma Yolu projesinin bu ziyarette merkezi konulardan birisi olmasıdır. Projenin hayata geçmesini istemeyen pek çok odak var.” diyen Çelik, Irak makamlarının PKK'yi “yasaklı örgütler” listesine almasını “memnuniyetle” karşıladıklarını dile getirdi.

Ömer Çelik, “Irak, PKK'yi terör örgütleri listesine almalı. Sınırlarımıza yönelik saldırılar Irak'tan geldiği zaman BM şartının 51. maddesinin bize verdiği yetkiyle biz de bu terör tehdidini bertaraf etmek için müdahale etmek zorunda kalıyoruz. Kesinlikle bu müdahaleler Irak'ın toprak bütünlüğüne karşı değildir. Buna mecbur olduğumuz için yapıyoruz.” ifadelerinde bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, anayasa değişikliğine ilişkin ise sözleri kullandı:

“Türkiye'de artık parlamenter sistem ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bilek güreşi şeklinde sunmaktan vazgeçilmelidir. Vatandaş karar vermiştir. Ülkemiz bu sistemle yönetilmektedir. Bu Türkiye'de çok eski bir tartışmadır. Cumhurbaşkanlığı makamı ile başbakanlık arasındaki çelişki askeri ve yargı vesayetini doğuruyor. Anayasa kitapçığı fırlatma hikayesinde Türkiye'nin ödediği ekonomik bedel çok yüksektir. Vatandaşa verilen hak asla geri alınmaz.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tüm testlerden geçmiştir. Türkiye'nin çağdaş sivil bir anayasaya ihtiyacı var. Aksayan yerlerin her zaman düzeltilmesi mümkündür.”