Erbil Valiliği’nden Mersin’deki ırkçı saldırıya tepki: Kabul edilemez

ERBİL (K24)

Erbil Valliği, Mersin'e giden Kürt bir ailenin ırkçı saldırıya uğramasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

“Vatandaşlarımıza yönelik bü tür saldırıları şiddetle kınıyoruz” denilen açıklamada, “Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’ndan kamuoyuna resmi bir açıklama yaparak, vatandaşlarımıza yönelik saldırının nedenini açıklığıa kavuşturmasını istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Saldırının duyulmasının ardından Erbil Valisi Umed Xoşaw’ın saldırıya uğrayan aileyle iletişime geçtiğine vurgu yapılan açıklamada, aileye sorumluların yargılanması için gerekene tüm adımların atılacağı mesajının verildiği kaydedildi.

Başkent Erbil’den Mersin'e giden Kürt bir aile, Mersin’in Bozyazı ilçesi virajlar bölgesinde saldırıya uğradı.

K24’e konuşan görgü tanığı ve aileye yardımcı olduğunu belirten Cihan Kutluk “Eşim bir grubun birini uçurumdan atmak istediğini gördü. Olaya hemen müdahil olmaya çalıştık” dedi.

Saldırının kasıtlı ve bilinçli yapıldığını belirten Cihan Kutluk, “Yaptıkları işaretlerden verdikleri mesajlardan Kürt karşıtı ırkçı bir saldırı olduğu çok netti” ifadelerini kullandı.

Cihan Kutluk, olayın ardından 3 saldırganın gözaltına alındığı bilgisini de paylaştı.