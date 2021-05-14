Kürdistan Parlamentosu’ndan Mersin’deki saldırıya tepki

ERBİL (K24)

Kürdistan Parlamentosu, Mersin’de Kürt aileye yönelik ırkçı saldırının kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Kürdistan Parlamentosu Dış İlişkiler ve Kürdistan Diasporasıyla İlişkiler Komisyonu, Mersin’deki ırkçı saldırıyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, “Saldırı kabul edilemez ve Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerde edinilen kazanım çerçevesine aykırı” denildi.

“Bazı radikallerin tüm insani ilkelerden uzak bir şekilde Kürt bir aileye saldırısından çok endişe duymaktayız” ifadelerine yer verilen açıklamada, ailenin Ramazan Bayramı’nı geçirmek üzere Erbil’den Mersin’e gitmiş olduğu bildirildi.

Başkent Erbil’den Mersin'e giden Kürt bir aile, Mersin’in Bozyazı ilçesi virajlar bölgesinde saldırıya uğradı.

K24’e konuşan görgü tanığı ve aileye yardımcı olduğunu belirten Cihan Kutluk “Eşim bir grubun birini uçurumdan atmak istediğini gördü. Olaya hemen müdahil olmaya çalıştık” dedi.

Saldırının kasıtlı ve bilinçli yapıldığını belirten Cihan Kutluk, “Yaptıkları işaretlerden verdikleri mesajlardan Kürt karşıtı ırkçı bir saldırı olduğu çok netti” ifadelerini kullandı.

Cihan Kutluk, olayın ardından 3 saldırganın gözaltına alındığı bilgisini de paylaştı.