Sefin Dizeyi: Mersin’deki saldırının takipçisi olacağız

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi, Mersin’de Erbilli Kürt aileye yönelik saldırının faillerinin cezalandırılması için sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Hükümeti Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi, Mersin’de Kürt aileye yönelik ırkçı saldırıyla ilgili Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu ile iletişim halinde olduklarını ve saldırganların cezalandırılması için süreci takip ettiklerini belirtti.

Kürt ailenin bayram tatili için Kürdistan Bölgesi’nden Türkiye’ye geçtiğini kaydeden Dizeyi, ailenin Mersin’de gayri insani bir şekilde saldırıya uğradığını ifade etti.

Söz konusu ailenin yakınlarıyla iletişe geçtiklerini kaydeden Dizeyi, Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu ile iletişimde olduklarını ve ırkçı saldırının faillerine ağır bir ceza verilmesini talep ettiklerini bildirdi.

Saldırganların Mersin’deki savcılığın kararıyla gözaltına alındığını belirten Dizeyi, mağdur ailenin yakınlarına ise Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu tarafından vize verildiğini ve söz konusu kişilerin Türkiye’ye geçeceğini dile getirdi.

Başkent Erbil’den Mersin'e giden Kürt bir aile, Mersin’in Bozyazı ilçesi virajlar bölgesinde saldırıya uğradı.

K24’e konuşan görgü tanığı ve aileye yardımcı olduğunu belirten Cihan Kutluk “Eşim bir grubun birini uçurumdan atmak istediğini gördü. Olaya hemen müdahil olmaya çalıştık” dedi.

Saldırının kasıtlı ve bilinçli yapıldığını belirten Cihan Kutluk, “Yaptıkları işaretlerden verdikleri mesajlardan Kürt karşıtı ırkçı bir saldırı olduğu çok netti” ifadelerini kullandı.

Cihan Kutluk, olayın ardından 3 saldırganın gözaltına alındığı bilgisini de paylaştı.