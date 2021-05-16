Kuzey Kore 2022 Dünya Kupası elemelerinden çekildi

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2022 FIFA Dünya Kupası Asya elemelerinin ikinci turunda mücadele eden Kuzey Kore, organizasyondan çekilme kararı aldı.

Asya Futbol Konfederasyonu'ndan (AFC) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin elemelerden çekildiği ve konunun FIFA'ya iletildiği belirtildi.

Kuzey Kore'nin kararına ilişkin gerekçe açıklanmazken, Güney Kore medyası yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle böyle bir adım atıldığını iddia etti.

Dünya Kupası Asya elemelerinin ikinci turundaki H Grubu'nda Güney Kore, Türkmenistan, Lübnan ve Sri Lanka ile mücadele eden Kuzey Kore, 4’üncü sırada yer alıyordu.

Kuzey Kore, sporcularını Covid-19 salgınından korumak amacıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da katılmayacağını duyurmuştu.