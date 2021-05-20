Antarktika’dan buz kütlesi ayrıldı: Dünyanın en büyük buz dağı oluştu

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Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Weddell Denizi'ndeki Antarktika'nın donmuş kenarından devasa bir buz kütlesinin ayrıldığını ve dünyanın en büyük buz dağının doğduğunu söyledi.

A-76 adlı buz dağı, yaklaşık 4 bin 320 kilometre karelik bir yüzey alanına sahip ve 175 kilometre uzunluğunda ve 25 km genişliğinde.

A-76, Ronne Buz Sahanlığı'ndan ayrıldı ve ilk olarak İngiliz Antarktik Araştırması tarafından tespit edildi.

Aynı zamanda, kutup yörüngesinde dönen iki uydu içeren Copernicus Sentinel-1 görevi tarafından da ele geçirildi.

ABD Ulusal Buz Merkezi, Copernicus Sentinel-1'den alınan görüntüleri kullanarak buz dağını doğruladı.