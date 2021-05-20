Yaşam

Antarktika’dan buz kütlesi ayrıldı: Dünyanın en büyük buz dağı oluştu

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Antartika'daki Weddell Denizi'ndeki buz kütlesinden devasa bir buz parçasının ayrıldığını ve ayrılan parçanın dünyanın en büyük buz dağını oluşturduğunu açıkladı.
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Foto: ESA
Foto: ESA
dünya Antarktika buz dağı Weddell Denizi

HABER MERKEZİ

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Weddell Denizi'ndeki Antarktika'nın donmuş kenarından devasa bir buz kütlesinin ayrıldığını ve dünyanın en büyük buz dağının doğduğunu söyledi.

A-76 adlı buz dağı, yaklaşık 4 bin 320 kilometre karelik  bir yüzey alanına sahip ve 175 kilometre uzunluğunda ve 25 km genişliğinde.

A-76, Ronne Buz Sahanlığı'ndan ayrıldı ve ilk olarak İngiliz Antarktik Araştırması tarafından tespit edildi.

Aynı zamanda, kutup yörüngesinde dönen iki uydu içeren Copernicus Sentinel-1 görevi tarafından da ele geçirildi.

ABD Ulusal Buz Merkezi, Copernicus Sentinel-1'den alınan görüntüleri kullanarak buz dağını doğruladı.

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