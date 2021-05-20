Silahlı gruplar Afrin’de 15 bin zeytin ağacına el koydu

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Türkiye’nin desteklediği Suriye Milli Ordusu (SMO) çatısı altındaki silahlı grupların Afrin’deki hak ihlalleri sürerken, bu sefer de 15 bin zeytin ağacını gasp ettikleri belirtildi.

Afrin İnsan Hakları Örgütü tarafından hazırlanan rapora göre, SMO’ya bağlı Semerkand adlı silahlı grubun mensupları, Cinderes beldesine bağlı Kefir Sefre köyünde Kürtlere ait 15 bin zeytin ağacına el koydu.

Aynı silahlı grup köyde, bir hafta önce de 3 bin 500 zeytin ağacına el koymuştu.

Ayrıca Afrin’de şimdiye kadar 625 bin zeytin ağacının da silahlı gruplar tarafından kesildiği biliniyor.

Afrin, 18 Mart 2018 yılından beri Türkiye’nin desteklediği silahlı grupların kontrolünde bulunuyor.