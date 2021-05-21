Politika

TSK’dan PKK’ye ait araç konvoyuna bombardıman

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı savaş uçaklarının Duhok’un Mangeş nahiyesinde PKK’ye ait araç konvoyuna bombardıman düzenlediği bildirildi.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
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DUHOK (K24)

TSK’ya bağlı savaş uçaklarının, Duhok’un Mangeş nahiyesine bağlı Dilya köyü yakınlarında PKK’ye ait araç konvoyunu hedef aldığı belirtildi.

K24’e konuşan Mangeş nahiyesi yetkililerinden Muştaq İsmet, “Gece saat 22.00 sıralarında PKK’ye ait araç konvoyu Türkiye savaş uçaklarının hedefi oldu” dedi.

K24’e konuşan Duhok Merkez İlçesi Kaymakamı Cewher Ali, “Bombardıman Mangeş-Dilya köyü anayolunun üzerinde gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

PKK’ye ait 3 otomobilin savaş uçaları tarafından bombalandığını belirten Cewher Ali, “Otomobiller ateş aldı ve yandı. Hayatını kaybeden PKK’liler oldu” şeklinde konuştu.

Duhok’un merkezine 30 km uzaklıktaki Mangeş nahiyesine bağlı 54 köy bulunuyor.

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