Iraklı askeri heyetten Peşmerge Bakanlığı’na ziyaret

ERBİL (K24)

Tuğgeneral Cewad Kazım Kerim başkanlığındaki Irak Savuma Bakanlığı’na bağlı Harp Okulu yetkililerinden oluşan heyet, Peşmerge Bakanlığı’nı ziyaret etti.

Iraklı üst düzey askeri yetkililer, Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin ve Genel Sekreteri Cebbar Yawer’in de aralarında Peşmerge Bakanlığı temsilcileriyle bir araya geldi.

‎Görüşmede Peşmerge Güçleri ile Irak ordusu arasındaki işbirliği, askeri eğitim ve askeri teknik konularında değerlendirmeler yapıldı.

Peşmerge Bakanlığı yetkilileri, konuk heyetten gelecek yılın eğitim yılında Peşmergelerin de eğitim alabilmesi için kontenjan ayırmalarını talep etti.

Taraflar, değişen bilimsel gelişmelere göre askeri alanda donanım ve eğitim konularında daha fazla işbirliği sağlanması gerektiğini kaydetti.

Konuk heyet, kendilerine gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Peşmerge Bakanlığı ile ilişkileri geliştirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Harp Okulu yetkililerinin önümüzdeki günlerde Duhok’taki Peşmerge askeri okulunu da ziyaret etmesi bekleniyor.