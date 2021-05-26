50 ülkeden ortak açıklama: DAİŞ yıkıcı terör saldırıları planlamaya devam ediyor

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DAİŞ’le Mücadele Küresel Koalisyonu, DAİŞ’le Mücadele Finans Grubu (CIFG) 14’üncü toplantısını 17-18 Mayıs tarihlerinde yaptı. Toplantıda DAİŞ’in finansmanıyla küresel mücadele çabaları ele alındı.

ABD, İtalya ve Suudi Arabistan’ın video konferans yöntemiyle ev sahipliği yaptığı zirveye 50’den fazla üye ülke, gözlemciler ve bağımsız uzmanlar katıldı. CIFG, 2015 yılında DAİŞ’le Mücadele Uluslararası Koalisyonu’nun beş çalışma grubundan biri olarak kurulmuştu.

ABD Maliye Bakanlığı Küresel İlişkilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Vekili Anna Morris, DAİŞ’in dünyanın dört bir yanındaki siviller için tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirtti ve Uluslararası Koalisyonu’nun geçen hafta bu tehdide odaklanarak DAİŞ finansmanını tüm biçimleriyle, her yerde kesintiye uğratma taahhüdünü yeniden doğruladığını kaydetti.

"DAİŞ’in mali destek ağlarını belirlemek ve ortadan kaldırmak, gelir kaynaklarına erişimini engellemek ve grubun mali sektörlerimizi istismar etmesini önlemek için birlikte çalışmalıyız’’ diyen Morris ABD’nin bu konuda ortaklarıyla işbirliğini artırmayı dört gözle beklediğini bildirdi.

DAİŞ’le Mücadele Finans Grubu liderlerinin ortak açıklamasında DAİŞ’in aşırılık yanlısı ideolojisini yaymaya, güvenli sığınaklar kurmaya, sivillere gaddarca davranmaya ve dünya çapında yıkıcı terör saldırıları planlamaya devam ettiği belirtildi.

DAİŞ'le Mücadele Uluslararası Koalisyonu’nun, grubun gelir kaynaklarını ve para transfer yöntemlerini belirlemeye ve bozmaya odaklandığı kaydedilen açıklamada, koalisyonun DAİŞ'in bölgesel yenilgisinden bu yana yeni ortakları memnuniyetle karşıladığı ve DAİŞ'in dünyanın çeşitli yerlerinde yeniden canlanmasını sağlayan mali desteği önleme kararlılığını güçlendirdiği belirtildi.

CIFG toplantısının ilk gününde katılımcıların Ortadoğu'da devam eden DAİŞ finansal faaliyetlerini ve bunlara karşı koyma çabalarını tartıştıkları belirtilen açıklamada terörist grubun uluslararası kaynak transferi için bölgesel para hizmetlerine güvendiği kaydedildi.

“DAİŞ TUTUKLULARIN SERBEST BIRAKILMASINI FİNANSE ETMEYE ODAKLANDI”

DAİŞ'in tutuklu görevlilerin ve aile üyelerinin serbest bırakılmasını finanse etmeye odaklandığı, Suriyeli ve Iraklı nüfusu gasp edip yağmaladığı vurgulandı. Buna ek olarak, katılımcılara DAİŞ finansörlerini ve mali yardımcılarını belirleme ve adalet önüne çıkarma çabalarıyla ilgili de bilgi verildiği ifade edildi.

CIFG üyeleri ve gözlemcileri, bilgi paylaşımının, finansal kurumlar üzerinde artan gözetimin ve DAİŞ destekçilerinin bölgesel finansal sisteme erişimini engellemek için alınacak önlemlerin koordine edilmesinin önemine dikkat çekti.

Açıklamada “İlk günün sonunda ABD, merkezi Türkiye’de bulunan bölgesel para hizmeti sağlayan bir şirkete ve Suriye ve Irak'a DAİŞ kaynak transferlerini kolaylaştırmada kilit rol oynayan üç diğer kişiye hedefli yaptırımlar açıkladı ve Koalisyon ortaklarını tamamlayıcı önlemler almaya davet etti” denildi.

Açıklamaya göre toplantının ikinci gününde CIFG üyeleri ve gözlemciler, DAİŞ destekçilerinin finansal destek ve malzeme desteği almak için Güney ve Güneydoğu Asya'daki hayır kurumlarını ve medrese ağlarını kullandıklarıyla ilgili brifing aldı.

Katılımcılar ayrıca Afrika'daki DAİŞ şubelerinin ve ağlarının gayri resmi kaynak transfer mekanizmalarını nasıl kullandıklarını ve aşırılık yanlısı faaliyetlerini desteklemek için nasıl yağma yaptıklarını tartıştılar.

Son olarak, delegeler, sanal para birimleri aracılığıyla çevrimiçi para toplayan ve transfer eden Avrupa merkezli DAİŞ destekçilerine karşı güvenlik operasyonları hakkında vaka çalışmaları sundu.

Açıklamada “DAİŞ uluslararası topluluk için tehdit unsuru olmaya devam ettiği sürece Küresel Koalisyon DAİŞ’in mali destek ağını geliştirmesine karşı işbirliği içinde adımlar atarak baskısını sürdürmeye devam edecek. DAİŞ’i gelir kaynaklarından yoksun bırakmaya ve uluslararası finans sisteminde erişimini engellemeye çalışmaya devam edeceğiz” denildi.